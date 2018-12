Die Aktie von Aurora Cannabis ist in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Zum einen war aus dem Sektor erst einmal die Luft raus, nachdem Mitte Oktober Kanada Cannabis vollständig legalisiert hatte. Zuletzt sorgte zudem der Konkurrent Aphria für massiven Druck auf den gesamten Sektor. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sei Aphria für Gabriel Grego von Quintessential Capital Management (QCM) ein "schwarzes Loch". Auf einer Konferenz in New York rief er das Kursziel von 0 Dollar für Aphria aus. Anleger gerieten daraufhin in Panik und schickten die Aktien in den Keller (DER AKTIONÄR berichtet: "Update: Aurora-Erzfeind Aphria weiter unter Beschuss").

