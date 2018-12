Immer mehr Netzbetreiber rund um den Globus wenden sich von dem chinesischen Telekommunikationsanbieter Huawei ab. Wie lange kann es sich Deutschland noch leisten, an Ausrüstern aus dem Reich der Mitte festzuhalten?

Der Druck auf den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei steigt derzeit praktisch im Stundentakt: Erst am Mittwoch wurde die Finanzchefin des Konzerns - zugleich Tochter des Firmengründers - in Kanada verhaftet. Das Unternehmen, so der Vorwurf, soll gegen Sanktionen verstoßen haben, die die USA gegen Iran verhängt hatten.

Und auch anderswo nehmen immer mehr Telekommunikationsanbieter Abstand davon, Huawei-Produkte in ihren Mobilfunknetzen zu verwenden. Australien und Neuseeland haben Ende November wegen Sicherheitsbedenken verkündet, beim Ausbau der neuen Netzwerk-Technologie 5G kein chinesisches Equipment mehr zu verwenden. Sogar noch einen Schritt weiter geht der britische Telekommunikationskonzern BT: Man habe inzwischen damit begonnen, Huawei-Technik aus den älteren 3G- und 4G-Handynetzen zu entfernen, teilte BT am Mittwoch mit.

All diese Länder versammeln sich damit hinter der Kritik der US-Regierung um Präsident Donald Trump, der Huawei bezichtigt, quasi als verlängerter Arm der chinesischen Regierung zu fungieren und versteckte Hintertüren ...

