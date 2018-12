Cartier Resources entwickelt derzeit die historische Chimo Mine in Quebec. Am 13. Dezember stellt sich Vorstandschef Philippe Cloutier im Live-Webinar den Fragen der Investoren. Deutsche Anleger können sich ab sofort für die kostenlose Veranstaltung anmelden.

Exklusives Webinar mit CEO Cloutier

Im Juni 2013 hat Cartier Resources die historische Chimo Mine im goldreichen Abitibi-Grünsteingürtel für 261.000 Dollar erworben. Dieser mutige Kauf mitten in der Branchenkrise könnte sich demnächst auszahlen. Denn Cartier liefert beständig gute Bohrergebnisse, um die Ressource der früheren Goldmine zu erweitern (siehe hier). Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass sowohl in der alten Mine, als auch darunter und in einer Parallekstruktur genug Gold liegt, um einen wirtschaftlichen Abbau rechtfertigen zu können. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Chimo Mine zu verkaufen. Als heißester Kandidat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...