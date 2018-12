EMX Royalty hat eine regionale, strategische Allianz mit dem milliardenschweren South 32-Konzern vereinbart. Demnach wird man in den US-Bundesstaaten Arizona, New Mexico und Utah zusammen auf die Suche nach Kupfer- und Basismetall-Vorkommen gehen. Zum Start stehen fünf Explorationsprojekte im Fokus.

Umfangreiche Partnerschaft mit South 32

Schon jetzt kann EMX Royalty auf eine Reihe namhafter Partner verweisen. So entwickelt man beispielsweise Projekte mit Unternehmen wie Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta oder auch seinem gleichzeitigen Großaktionär Newmont Mining. Nun konnte der diversifizierte Explorations- und Royalty-Spezialist eine strategische Partnerschaft mit dem australischen Mining-Riesen South 32 vereinbaren. Das Unternehmen entstand im Jahr 2015 aus einer Abspaltung von BHP Billiton und bringt es auf einen Börsenwert von rund 10 Mrd. Dollar. Die Konzentration liegt bisher auf den Bereichen Aluminium, Mangan und Nickel. Künftig werden die beiden Gesellschaften über ihre jeweiligen Tochtergesellschaften Bronco Creek Exploration und South32 USA Exploration Inc. Projekte in den US-Bundesstaaten Arizona, New Mexico und Utah entwickeln. Zunächst ist die Zusammenarbeit auf zwei Jahre begrenzt. Im Fokus sollen dabei Kupfer- und Basismetallprojekte stehen. Die Aufgabe von EMX besteht darin, die in einer ersten Phase identifizierten Projekte soweit voranzutreiben, dass man Bohrprogramme starten kann. Im ...

