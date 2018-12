Zürich (ots) - Schweizweit ist die Zahl der auf

Online-Marktplätzen ausgeschriebenen Mietwohnungen in der Periode vom

1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 weiter gestiegen. Zu

diesem Ergebnis kommt die aktuelle Berechnung des

Online-Wohnungsindex (OWI) des SVIT Schweiz und des Swiss Real Estate

Institute der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.



Im Berichtsjahr wurden auf Online-Marktplätzen insgesamt rund

377'000 Wohnungen zur Vermietung angeboten. Dies entspricht einer

Zunahme um rund 8% gegenüber der Vorperiode 2016/17. Dadurch ist die

durchschnittliche Insertionszeit in der Schweiz um weitere 2 Tage

gestiegen. Im Schnitt müssen Vermieter eine Wohnung nun 35 Tage lang

im Internet anbieten, um einen Mieter zu finden.



In den 12 untersuchten Schweizer Städten wurden in der

Berichtsperiode unterschiedliche Entwicklungen festgestellt. In 6

Städten (Basel, Bern, Fribourg, Lugano, Luzern, Zürich) stieg die

durchschnittliche Insertionsdauer, wobei mehrheitlich nur leichte

Anstiege um 1 bis 3 Insertionstage zu verzeichnen waren. Die Ausnahme

bildet Lugano, wo die Vermietung einer Wohnung 7 Tage länger dauerte

als in der Vorperiode. In Chur, Lausanne und Neuenburg waren keine

Veränderungen der Insertionsdauer zu beobachten. In Genf (-4 Tage),

St. Gallen (-2 Tage) und Winterthur (-1 Tag) hat sich die

Insertionsdauer gegenüber der Vorperiode verkürzt.



Am schnellsten konnten Wohnungen in Bern, Lausanne und Zürich

vermietet werden (alle Städte 21 Insertionstage). Auch in Genf (22

Tage) und Winterthur (24 Tage) fanden Wohnungen relativ schnell einen

Abnehmer. Am längsten dauerte die Vermietung in St. Gallen (40 Tage)

und Lugano (53 Tage). Die Vermarktung dauert in diesen Städten somit

rund doppelt so lange wie in Bern, Lausanne oder Zürich.



Den ausführlichen Bericht zum OWI 10/2017 - 09/2018 sowie die

Städtereports finden Sie unter: www.svit.ch/owi



Originaltext: SVIT Schweiz

Kontakt:

