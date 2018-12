Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta027/06.12.2018/16:20) - In ihrer Kapitalmarktmitteilung vom 20. August 2018 hatte die Deutsche Balaton AG an der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 bezüglich einer positiven Veränderung des IFRS-Eigenkapitals von 5 % - 10 %, die im Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017 dargestellt ist, festgehalten.



Aufgrund der aktuellen Börsenkursentwicklung geht der Vorstand seit heute davon aus, dass eine positive Veränderung des IFRS-Eigenkapitals von 5 % - 10 % im Geschäftsjahr 2018 nicht erreicht werden wird. Eine hinreichend wahrscheinliche Prognose, wie sich das IFRS-Eigenkapital im Geschäftsjahr 2018 verändert, ist nicht möglich.



Das Ergebnis der Änderung des IFRS-Eigenkapitals für das Geschäftsjahr 2018, das insbesondere von der weiteren Entwicklung der Börsen abhängt, wird kommuniziert werden, sobald dieses hinreichend sicher feststeht.



