Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie berappelt sich etwas - Aktienanalyse Die Aktie des Salz- und Düngemittelherstellers K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) konnte sich wieder etwas berappeln, nachdem sie Mitte November infolge einer Prognosesenkung auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren abgerutscht war, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...