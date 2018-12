Zum ersten Mal seit 16 Jahren war Palladium am heutigen Handelstag kurzzeitig teurer als Gold. Palladium findet seine Hauptverwendung in Katalysatoren von Kraftfahrzeugen. Die Preise für das Platinmetall sind in den letzten vier Monaten um fast 50% auf neue Rekordniveaus gestiegen. Im Peak erreichte der Palladiumkurs heute über 1250 USD pro Unze. Im Gegensatz dazu ...

