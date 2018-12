Baden-Baden (ots) -



Einen außergewöhnlich hohen Publikumszuspruch erreichte gestern Abend (5.12.2018) der FilmMittwoch im Ersten. "Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau", Teil 1, sahen 6,25 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 21,2 Prozent entspricht. Damit war der SWR Film Tagessieger. Bei den Zuschauern unter 50 Jahren betrug der Marktanteil gute 9,9 Prozent.



Erfolg mit Modezeitschrift



Katharina Wackernagel verkörpert in "Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" die Offenburger Verlegerin, die sich gegen alle Widerstände von der bürgerlichen Gattin zur erfolgreichen Geschäftsfrau entwickelte und zu einer Inkarnation der deutschen Wirtschaftswundergeneration wurde. Der Film stammt von Autorin Regine Bielefeldt und Regisseurin Francis Meletzky und wurde produziert von der Polyphon Pictures (Sabine Tettenborn) im Auftrag des SWR. Die Redaktion liegt bei Manfred Hattendorf und Friederike Barth.



Zweiter Teil am 12. Dezember im Ersten



Den zweiten Teil von "Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" sendet Das Erste am Mitttwoch, 12. Dezember 2018 um 20:15 Uhr. Im Anschluss folgt die Dokumentation "Aenne Burda - Die Königin der Kleider" von Sigrid Faltin.



