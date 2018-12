Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Es sei eindeutig positiv, dass der Autobauer seine Kernmarke VW einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge schneller profitabler machen wolle als bislang bekannt, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wolfsburger seien in der Vergangenheit gut damit gefahren, sich konservative Ziele zu setzen. Insofern dürfte es der Markt begrüßen, wenn VW nun wohl die Messlatten innerhalb von zwei Wochen zwei Mal höher lege./la/bek Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-12-06/18:06

ISIN: DE0007664039