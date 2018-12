Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag stark gestiegen und haben damit an den Höhenflug der vergangenen Handelstage angeknüpft. Grund waren hohe Kursverluste an den Aktienmärkten. Der für den Anleihehandel richtungweisende Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im März stieg bis zum späten Nachmittag um 0,41 Prozent auf 163,52 Punkte.

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug um 0,04 Prozentpunkte auf 0,23 Prozent. Zeitweise war bei 0,224 Prozent der tiefste Stand seit Mai erreicht worden. In Italien sanken die Kurse hingegen stark und die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit stieg gegen den Markttrend um 0,14 Punkte auf 3,20 Prozent.

Als Ursache für die schlechte Stimmung an den Finanzmärkten gilt die Verhaftung der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada. Die USA drängen auf die Auslieferung der Top-Managerin Meng Wanzhou, wie ein Sprecher des kanadischen Justizministeriums bestätigte. China reagierte mit scharfem Protest gegen die Festnahme.

Der Vorfall birgt politischen Sprengstoff, weil er den schwelenden Wirtschaftskonflikt zwischen den USA und China weiter anheizen könnte. Zuletzt hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt nach langwierigen Verhandlungen einen "Waffenstillstand" im Handelsstreit vereinbart./jkr/jha/

