Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SBO: SBO am 6.12. -10,70%, Volumen 313% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 6.12. -7,20%, Volumen 165% normaler Tage , FACC: FACC am 6.12. -6,25%, Volumen 130% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 6.12. -0,32%, Volumen 192% normaler Tage , IIA: Immofinanz am 6.12. -0,19%, Volumen 204% normaler Tage , CAI: CA Immo am 6.12. 0,21%, Volumen 85% normaler Tage , ATX: -3,28% Aktie Symbol SK Perf. CA Immo CAI 28.560 0.21% Immofinanz IIA 20.800 -0.19% Österreichische Post POST 31.300 -0.32% ...

