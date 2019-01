Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta016/09.01.2019/10:30) - Mit dem jüngst erfolgreich abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm erwarb die Wienerberger AG Aktien im Wert von 22,0 Mio. Eur (zwischen 26. November 2018 und 3. Jänner 2019 wurde rund 1 % des Grundkapitals zu einem Durchschnittskurs von 18,73 Eur gekauft). Diese Aktien plant Wienerberger nun einzuziehen. Zusammen mit der 2018 ausgeschütteten Dividende und dem vorangegangenen Aktienrückkauf am Anfang des Jahres flossen somit 2018 in Summe 80,6 Mio. Eur an die Aktionäre der Wienerberger AG. Vorstandsvorsitzender



Heimo Scheuch dazu: "Die Wienerberger Gruppe hat sich 2018 sehr positiv entwickelt. Wir sind organisch gewachsen, haben ein ambitioniertes Optimierungsprogramm auf den Weg gebracht und konnten die Gruppe mit attraktiven Zukäufen erweitern. Die gute Performance belegt unseren Fortschritt. Davon profitieren in zunehmendem Maße auch unsere Aktionäre. Mittels unserer Dividende und dem Rückkauf eigener Aktien im Jahr 2018 sind in Summe 80,6 Mio. Eur an unsere Aktionäre geflossen. Wir werden unsere Wachstumsstrategie auch in Zukunft fortsetzen und Wert für unsere Aktionäre schaffen."



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



Für Rückfragen Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com



Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie.



(Ende)



Aussender: Wienerberger AG Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Karin Steinbichler Tel.: +43 1 60192-10149 E-Mail: communication@wienerberger.com Website: www.wienerberger.com



ISIN(s): AT0000831706 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1547026200542



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2019 04:30 ET (09:30 GMT)