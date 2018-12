Bellevue Group AG: Aufwertung der Beteiligung an der SIX Group EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bellevue Group AG: Aufwertung der Beteiligung an der SIX Group 06.12.2018 / 18:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Küsnacht, 6. Dezember 2018 Aufwertung der Beteiligung an der SIX Group Die SIX Group AG hat ihre Aktionäre mit heutigem Schreiben informiert, dass aus der Veräusserung des Bereichs Payment Services an Worldline gemäss aktuellen Werten ein mutmasslicher Buchgewinn von CHF 2.7 Mrd. bei der SIX Group AG resultieren würde. Die Bellevue Group AG hält über ihre Tochter Bank am Bellevue AG 1.175% der Aktien der SIX Group AG. Nach Anwendung eines Bewertungsabschlages für Illiquidität sowie unter Berücksichtigung der latenten Steuern würde die Bellevue Group AG somit ihre Beteiligung an der SIX Group AG um rund CHF 23 Mio. auf CHF 43.8 Mio. aufwerten. Diese Aufwertung ist über das sonstige Ergebnis direkt im Eigenkapital zu erfassen. Per 30. Juni 2018 hat die Bellevue Group AG ein Eigenkapital von CHF 170 Mio. ausgewiesen. Die SIX Group AG hat angekündigt, im Januar 2019 eine aktualisierte Berechnung durchzuführen. Dies kann einen Einfluss auf die zukünftige Bewertung unserer Beteiligung zur Folge haben. Die Publikation des Geschäftsberichts 2018 erfolgt am 26. Februar 2019. Kontakt: Media / Investor Relations: Daniel Koller, CFO Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 755331 06.12.2018 CET/CEST ISIN CH0028422100 AXC0257 2018-12-06/18:42