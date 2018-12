UBS senkt Covestro auf 'Neutral' - Ziel runter auf 51 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Covestro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 51 Euro gesenkt. Ein mittelfristig hohes Angebot in allen Produktketten des Spezialchemiekonzerns halte den Zuwachs beim operativen Ergebnis (Ebitda) zurück, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit für weitere Ausschüttungen von Barmitteln sei gering.

Commerzbank senkt BMW auf 'Reduce' und Ziel auf 70 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Aktien des Autobauers BMW von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 70 Euro gesenkt. Es werde immer offensichtlicher, wie fragil die Gewinnentwicklung sei, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

UBS senkt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel runter auf 53 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Lanxess von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 53 Euro gesenkt. Der Spezialchemiekonzern stehe vor einer schwächeren Wachstumsphase, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) werde nicht mehr länger im zweistelligen Prozentbereich zulegen.

UBS startet Linde mit 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde mit "Buy" in die Bewertung aufgenommen. Seine Kaufempfehlung für die Aktie des Industriegaseherstellers basiere auf dem über der Branche liegenden Gewinnwachstum und der Bilanz, die Ausschüttungen an die Aktionäre ermögliche, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

UBS hebt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel hoch auf 117 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Industriegaseherstellers Air Liquide von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 109 auf 117 Euro angehoben. Hauptgrund dafür sei das große Wachstumspotenzial im Geschäftsfeld Large Industries, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

UBS senkt Ziel für Wacker Chemie auf 120 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 170 auf 120 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Selbst bei seinen gekürzten Prognosen für das Polysilikon- und Silikongeschäft sei der freie Barmittelfluss des Unternehmens weiterhin ohne Probleme positiv, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

HSBC hebt Grenke auf 'Buy' - Ziel 96 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Grenke anlässlich eines Interviews von Finanzvorstand Sebastian Hirsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 96 Euro belassen. Die Aussagen Hirschs, wonach langfristig mit einem deutlich niedrigeren Leasing-Wachstum gerechnet werde, seien vom Markt missverstanden worden, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der daraus resultierende Kurseinbruch biete potenziellen Anlegern nun eine günstige Einstiegschance. Thormann sieht den Wachstumsausblick des IT-Leasinganbieters als "in line" mit seiner Prognose an.

JPMorgan senkt Zurich auf 'Neutral' und Ziel auf 359 Franken

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 367 auf 359 Franken gesenkt. Der Versicherer dürfte die Ziele für das kommende Jahr nicht so deutlich übertreffen wie bisher von ihm angenommen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürften die Schweizer auch etwas hinter ihren "Konglomeratskonkurrenten" zurückbleiben, ergänzte er und verwies darauf, dass Zurich aktuell sein Geschäftsmodell ändere. Allerdings stütze die sechsprozentige Dividendenrendite die Aktie.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/jha

AXC0278 2018-12-06/21:35