Das Parlament in Bratislava hat am Donnerstagabend den bisherigen Finanzminister Peter Kazimir zum künftigen Gouverneur der Nationalbank NBS gewählt. Damit der 50-Jährige dieses Amt ab 1. März 2019 übernehmen kann, braucht er allerdings auch noch die Zustimmung von Staatspräsident Andrej Kiska. Wenn dieser ihn formell ernennt, vertritt Kazimir die Slowakei auch im Rat der Europäischen Zentralbank, in dem die Notenbankchefs aller Euro-Länder vertreten sind. Der bisherige NBS-Gouverneur Jozef Makuch hatte vergangene Woche seinen vorzeitigen Rückzug von der Notenbankführung angekündigt. Die Funktionsperiode des 65-Jährigen wäre noch bis 2021 gelaufen.

Für Kazimir votierten in geheimer Abstimmung 86 der 138 anwesenden Parlamentarier, 40 sprachen sich gegen ihn aus. Teile der Opposition kritisierten, dass die Nationalbank mit Kazimir an der Spitze ihre parteipolitische Neutralität verlieren könnte. Kazimir ist nämlich nicht nur einer von vier Vize-Regierungschefs, sondern auch einer von mehreren stellvertretenden Parteichefs der größten Regierungspartei Smer-Sozialdemokratie.

Kazimir genießt dennoch über Parteigrenzen hinaus fachliche Anerkennung als Finanzminister. Das britische Fachmagazin "The Banker" kürte ihn im Januar zum "europäischen Finanzminister des Jahres". Ende 2017 kandidierte Kazimir auch für die Funktion des Vorsitzenden der Eurogruppe, unterlag aber dem Portugiesen Mario Centeno./ct/DP/jha

