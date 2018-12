Visa baut auf dem Erfolg der FIFA Fussballweltmeisterschaft in Russland 2018 auf, um Fußballfans weltweit mehr einzigartige Erlebnisse zu ermöglichen

Die erweiterte Präsenz umfasst neue Frauenfußball-Veranstaltungen in ganz Europa sowie das bedeutendste Männerturnier in Afrika

Ab dem 10. Dezember haben Visa Karteninhaber Zugang zu exklusivem Ticketvorverkauf für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich 2019

Visa (NYSE:V), der offizielle Partner der FIFA für Zahlungsdienstleistungen, hat Partnerschaften mit der Union of European Football Associations' (UEFA) Women's Football Competitions und dem Turnier der Confederation of African Football (CAF) Total Africa Cup of Nations angekündigt, um sein Sponsoring-Portfolio zu erweitern und Verbindungen mit Fans weltweit zu schaffen. Mit seiner Sponsoring-Expertise und nach dem Erfolg bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 wird Visa seine innovative Zahlungstechnologie an den Turnierorten einsetzen und exklusive Erlebnisse für Karteninhaber und Kunden bieten. Durch Nutzung der Stärke der Marke Visa und ihres Einflusses bei Fußballfans trägt Visa dazu bei, den Frauenfußball und diese regionalen Turniere weiter voranzubringen.

"Visa hat sich strategisch im Zentrum des Fußballs positioniert und diese Veranstaltungen werden die einzigartigen Erlebnisse, die nur Visa den Fans weltweit bieten kann, verdeutlichen", so Chris Curtin, Leiter Marken- und Innovationsmarketing, Visa Inc. "Diese Turniere ermöglichen uns, Zahlungsinnovationen von Visa zu präsentieren, Partnerschaften zu stärken und unsere Angebote für Kunden und Fans hervorzuheben."

Erweiterung des globalen Fußball-Portfolios

Visa arbeitet bis 2025 mit den UEFA Women's Football Competitions zusammen, um Frauen weiterhin zu inspirieren und zu stärken, während Frauenfußball auf allen Ebenen weiter wächst. Im Rahmen seiner Partnerschaft wird Visa mit der UEFA für die Frauen-Europameisterschaft 2021 im Vereinigten Königreich und die jährliche Women's Champions League ab 2019 zusammenarbeiten. Die Verbindung des Nationalmannschaftsturniers mit dem weltweit besten Klubwettbewerb ermöglicht es Visa, im Zentrum des Frauenfußballs zu stehen und verstärkt seine Bemühungen um Vielfalt, Akzeptanz und Integration im Vorfeld der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019.

Visa kündigte ebenfalls seine Partnerschaft mit CAF als Sponsor des Total Africa Cup of Nations (AFCON) Turniers 2019 und 2021 an. Die Vereinbarung macht Visa zum exklusiven Anbieter von Zahlungsdienstleistungen an allen Veranstaltungsorten und zum offiziellen Partner des Spielerbegleitprogramms. Mit CAF kann Visa die Popularität des Fußballs auf dem gesamten Kontinent nutzen, wachstumsstarke Märkte erschließen und seinen lokalen Gemeinden, Kunden, Partnern und Fans weiterhin exklusive Vorteile bieten, wenn sie zusammenkommen, um das Beste des afrikanischen Fußballs zu erleben.

Innovationen rund um das Fanerlebnis vorantreiben

Visa, seit 2007 FIFA-Partner, treibt die Entwicklung neuer Zahlungsinnovationen voran, die den Fans ein schnelleres und besseres Erlebnis an der Kasse bieten. Ob Remote- und Mobile-Ticketkauf, kontaktlose Zahlungstechnologie an Transitstandorten, In-Seat-Bestellung oder neue Zahlungsmöglichkeiten für den Einzelhandel, Visa wird seine Transit-, Einzelhandels- und Handels-Expertise nutzen, um innovative Zahlungen bereitzustellen, die das Fanerlebnis neu definieren.

Diese Turniere bieten der Marke die Möglichkeit, auf dem Erfolg der FIFA Fussballweltmeisterschaft Russland 2018 aufzubauen. Visa brachte die kontaktlose Zahlungstechnologie in 12 Turnierstadien und hat mehr als 250 Kunden und 3.000 Verbrauchern, die aus über hundert verschiedenen Ländern angereist waren, unvergessliche Erlebnisse bereitet. Auf 103 Märkten weltweit hat Visa mit mehr als 500 Ausstellern und 40 Händlern in 24 Sprachen bei einer Vielfalt mit der FIFA verbundener Aktivitäten zusammengearbeitet ob bei der Durchführung spezieller Marketingkampagnen, der Veranstaltung von In-Market-Viewing-Partys oder bei der Nutzung von Visas exklusiven Assets für Marketing-Kampagnen zur Förderung gegenseitiger Geschäftsprioritäten.

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich 2019 Ticketvorverkauf für Visa Karteninhaber

Nach der Ziehung zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 am 8. Dezember bietet Visa Karteninhabern die exklusive Möglichkeit, als erste Fans individuelle Spieltickets für das Turnier zu kaufen. Die exklusive Vorverkaufsphase findet vom 10. bis 23. Dezember statt und es werden Tickets für alle Spiele erhältlich sein. Die FIFA gab kürzlich bekannt, dass seit der Eröffnung des Paketverkaufs im September 150.000 Tickets für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 verkauft wurden.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unablässige Innovationsorientierung des Unternehmens wirkt als Katalysator für das rasche Wachstum des vernetzten Handels von jedem Gerät aus und ist eine der treibenden Kräfte für die Realisierung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für jedermann und überall. Während des weltweiten Wandlungsprozesses vom Analogen zum Digitalen hin, setzen wir von Visa unsere Marke, die Produkte, die Mitarbeiter, das Netzwerk und unsere Größe ein, um die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.htmlund @VisaNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181206005953/de/

Contacts:

Visa Inc.

Sheerin Salimi

shesalim@visa.com