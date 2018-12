Düsseldorf (ots) - Für ein Dutzend deutscher Städte sehen die Gerichte inzwischen Dieselfahrverbote vor. Die Aussichten, den Kollaps noch juristisch abzuwenden, sind schlecht. Also müssen sich jetzt 1,3 Millionen Diesel-Fahrer darauf einstellen, mit ihren Autos nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Vielleicht auch gar nicht mehr, denn das Netz der Busse und Bahnen wird dem Ansturm nicht gewachsen sein. Das Chaos nimmt seinen Lauf. Zu verantworten haben das Desaster betrügerische Autokonzerne und die große Koalition in Berlin, die jahrelang Zeit für Gegenmaßnahmen hatte, und keine fand. Ausbaden sollen es die Dieselfahrer. Die FDP legt nun als erste Partei überhaupt ein konsequentes Programm zu deren Schutz vor. Man mag die ein oder andere Idee darin kritisieren. Aber die Umsetzung dieses Konzeptes einer vergleichsweise kleinen Oppositionspartei würde den Dieselfahrern mehr helfen als alle bislang großspurig anberaumten Diesel-Gipfel zusammen.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621