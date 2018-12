Darauf hat die Deutsche Post gewartet

Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. Heutzutage werden diese besonders gerne im Internet eingekauft. Amazon & Co dürfen sich freuen. Auch diejenigen, die die bestellten Pakete nach Hause liefern, profitieren von dem Paketboom. Zu ihnen gehört die Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004).

Das Paketgeschäft lief zuletzt so gut, dass man beim DAX-Konzern Probleme hatte, sich auf die Paketflut einzustellen. Die notwendigen Anpassungen und der Umstand, dass das klassische Briefgeschäft aufgrund von E-Mails & Co schwächelt machten einen Umbau der Brief- und Paketsparte (Post - eCommerce - Parcel, PeP) notwendig.

