FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.176 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.450 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.679 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.176 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.254 EUR

SK2 XFRA US80589M1027 SCANA CORP. 0.109 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.362 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.688 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.106 EUR

LAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.115 EUR

PSG XFRA US36467A1079 GAMING PART. INTL DL-,01 0.106 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.370 EUR

FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.573 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.110 EUR

WDP XFRA US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.776 EUR

DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.062 EUR

C1B1 XFRA US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1 0.064 EUR

YC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.075 EUR

COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.088 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.617 EUR

BOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.679 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.882 EUR

PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.251 EUR

CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.220 EUR

35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.066 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.141 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.353 EUR

RH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.066 EUR

2DJ XFRA JP3491910000 DYNAM JAPAN HLDGS CO.LTD 0.047 EUR

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.026 EUR

38N XFRA KYG6362E1017 NAMESON HLDNGS LTD HD-,01 0.004 EUR

UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.265 EUR

OD6D XFRA DE000A1JUVL8 STEYLER FAIR U.NACH.AKT.R 1.700 EUR

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.291 EUR

KP7N XFRA SE0010520981 KAPPAHL AB 0.196 EUR