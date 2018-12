IVU Traffic ist eine reizvolle Ergänzung für den Spezialitätenteil im Portfolio. Die Aktie ruht sich per saldo auf hohem Niveau aus. Jetzt wird es wieder Zeit für ein höheres Fahrttempo. IVU versteht sich auf IT-Lösungen im Bereich des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs sowie auch im Bereich Transportlogistik. Dabei geht es z.B. um die optimierte Kapazitätsplanung von Bussen/Bahnen, um Echtzeit-Fahrgastinformationen, Routenplanung für Paketzustellungen usw. Das Unternehmen ist eine Erfolgsgeschichte in der Nische. Beim Umsatz konnte man sich mind. seit dem Jahr 2009 jedes Jahr ein Stück verbessern. 2017 gilt als das besteJahr in der Unternehmensgeschichte und in einer Präsentation für das Eigenkapitalforum stellte man dies alsmögliches Prädikat auch für 2018 schon mal vorab in den Raum. Man ist nicht nur gewachsen, sondern aucheffizienter geworden. Eine Schlüsselgröße für IVU ist dasVerhältnis von Ebit zu Rohergebnis. Bis auf einen Ausrutscherim Jahr 2016 schaffte man hier in den letzten Jahren eine kontinuierliche Verbesserung. Das erste Dreivierteljahr lief so gut (Umsatz + 27 %, Betriebsergebnis von ca. 0,1 Mio. auf 3,1 Mio. €), dass man die Messlatte für das Gesamtjahr etwashöher hängte. Schon per 30.09. war der geplante Jahresumsatz voll durch den Auftragsbestand unterfüttert.Ziele für 2018: Ein Umsatz von über 75 Mio. € (statt 72 Mio. €), Ebit mehr als 6 Mio. € (statt 4 bis 5 Mio. €, allerdings nach etwa 6,1 Mio. € im vergangenen Jahr). Bilanziell ist man gut für weiteres Wachstum gerüstet: IVU ist schuldenfrei, kommt auf eine Eigenkapitalquote von über 61 % und hat mehr alsein Viertel der Aktivseite flüssig. KGV per 2020 gerademal ca. 13,4. Kauflimit für eine kleine Position!



