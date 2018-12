Medienmitteilung 7. Dezember 2018

bfw liegenschaften ag prüft den Verkauf von Liegenschaften für rund CHF 40 Mio.

Frauenfeld, 7. Dezember 2018 - bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) veröffentlichte heute den erfolgreichen Verkauf von drei kleineren Liegenschaften mit einem Brutto-Verkaufserlös von insgesamt CHF 16.8 Mio. Aus diesen Verkäufen entsteht für das Geschäftsjahr 2018 ein zusätzlicher einmaliger Gewinn aus Verkauf von rund CHF 1 Mio. Wie bereits im Rahmen der Halbjahresberichterstattung im September 2018 erwähnt, waren diese Liegenschaften in der Bilanz per 30. Juni 2018 als zum Verkauf bestimmte Liegenschaften klassiert. Eine vierte Liegenschaft in Burgdorf/BE befindet sich noch in Verkaufsverhandlungen. Hier wird eine Veräusserung bis zum ersten Quartal 2019 erwartet. Die Gesellschaft prüft zudem den Verkauf von acht weiteren, mehrheitlich kleineren Portfolio-Liegenschaften für rund CHF 40 Mio.

Informationen über bfw liegenschaften ag

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.