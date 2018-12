Medieninformation

Mit Baloise und ClubCity nie mehr anstehen

Basel, 07.12.2018. Vergünstigte Eintritte zu über 1'000 Events im Jahr, kein Anstehen und an einem Abend gleich an mehreren Partys tanzen. Diese Vorteile kommen ClubCity-Members zu - und bald auch Baloise younGo-Kunden.

Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa bieten mit "younGo (https://www.baloise.ch/youngo)" jungen Kunden unter 30 Versicherungs- und Banklösungen zum Vorzugspreis. Ob Haushalt-, Motorrad- & Roller-, Autoversicherung oder Bankprodukt inkl. Kreditkarte - younGo-Kunden profitieren von attraktiven Angeboten. Und das nicht nur in Bezug auf Versicherung & Bank. Neu geht die Baloise eine Partnerschaft mit ClubCity (https://www.clubcity.ch/) ein. Während eine VIP Partner-Memberkarte von ClubCity normalerweise CHF 399.- pro Jahr kostet, zahlen younGo-Kunden nur CHF 100.- pro Jahr. Das Angebot ist - zusammen mit den Vergünstigungen bei fahrschule.ch (https://www.fahrschule.ch/) - einer der ersten Bausteine der younGo-Vorteilswelt. Weitere sind geplant. "Wir möchten damit bewusst ein jüngeres Zielpublikum ansprechen, um sie mit dem Thema Versicherung & Bank vertraut zu machen. Denn dies muss nicht grau und langweilig sein - das möchten wir unseren Kunden immer aufs Neue beweisen", so Torsten Warnecke, Gesamtverantwortlicher younGo bei der Baloise. Mit der neuen Strategie Simply Safe geht die Baloise einen Schritt weiter als traditionelle Versicherungen und will zur ersten Wahl für alle Kunden werden, die sich einfach sicher fühlen möchten.

