In allen Bereichen wird intensiv bei Steppe Gold (ISIN: CA85913R2063 / TSX: STGO) an der Produktionsaufnahme gearbeitet. So die Kernaussage des in der Mongolei tätigen angehenden Goldproduzenten im jüngsten Unternehmensupdate. Während sich noch vor gut vier Wochen die Brecheranlage auf Steppe Golds 'Altan Tsagaan Ovoo'-Projekt im Aufbau befand, hat dieser jetzt schon die Arbeit aufgenommen. Quelle: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...