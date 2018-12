Die britische Investmentbank HSBC hat MTU von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 193 auf 206 Euro angehoben. Die längerfristigen Perspektiven des Triebwerkbauers hätten sich verbessert, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wirkliche Risikofaktoren seien derzeit nicht in Sicht./ajx/zb

Datum der Analyse: 07.12.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0D9PT0

AXC0056 2018-12-07/07:50