Bei BIOTEST ziehen sich die Chinesen kunstvoll zurück. Die durch eine Übernahme der Stämme erreichte Mehrheit wird an andere Chinesen weitergegeben. Wie ist das zu beurteilen? BIOTEST ist Spezialist für Produkte aus humanem Blutplasma. Es ist ein sehr spezielles Geschäft, das kaum in einem größeren Pharmakonzern zu integrieren ist. Chinesische Großaktionäre werden andererseits in diesem Pharmasektor nicht gern gesehen. Also bleibt für BIOTEST nur übrig: Internes Wachstum mit eigenen Produkten und Ergänzungen der Produktpalette mit dazu passenden Spezialitäten. Das ergibt eine andere Sicht für BIOTEST als letztlich selbstständiger kleiner Pharmakonzern.Die Stämme sind deutlich teurer als die Vorzüge. Bei 22 € für die Vorzüge halten wir ein spekulatives Investment fürüberlegenswert. Ein neues Abfindungsangebot erwarten wirjedoch nicht.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse Nr. 49 vom 8.12.2018. Sollten Sie die Actien-Börse nicht abonniert haben, lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de mehr.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info