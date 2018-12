Wieso viele Technologietitel konnte auch Cancom von einer boomenden Nachfrage nach IT-Dienstleistungen profitieren und sich bis Anfang dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 52,60 Euro hochschrauben. Dabei fällt besonders der letzte steile Kursanstieg gegen Ende 2017 auf, das als klassischer Blow-Off gewertet werden kann. Nachdem in der ersten Jahreshälfte 2018 ein Doppeltop im Bereich der Jahreshochs aufgestellt worden ist, ginge es ab Sommer in einem regulären Abwärtstrend wieder runter. Anfang Oktober erreichte die Aktie schließlich einen vorläufigen Boden um 31,04 Euro und schlug beschriebene Seitwärtskonsolidierung ein. Mit dem vorausgegangenen Abwärtstrend wurde aber ein fallendes Dreieck in den letzten Monaten aufgestellt, dass in der Charttechnik ein klar bärisches Vorzeichen darstellt und im weiteren Verlauf größere Kursabgaben noch bereithalten könnte. Bis zur größeren Unterstützungszone aus dem ...

