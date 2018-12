Während die Wall Street bereits an den Tiefs der letzten Monate kratzt, konnte sich in den letzten Tagen ein Sektor positiv behaupten. Es ist die Solarbranche, welche schon seit Wochen relative Stärke beweist. Bei vielen Aktien bildeten sich im November deutliche Kaufsignale. Auch in der Aktie des US-amerikanischen Unternehmens SunPower war dies der Fall.

