Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 86 Euro angehoben. Die starke Bilanz des Chemiekonzerns, nachlassender Druck bei Rohmaterialien sowie aggressive, bereits angelaufene Umstrukturierungsbemühungen sollten Akzo Nobel exponieren, wenn sich die Aktivität der Industriemärkte in der zweiten Jahreshälfte 2019 sowie im Jahr 2020 abschwäche, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-12-07/08:42

ISIN: NL0000009132