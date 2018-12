Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301), einer der führenden Gesundheitsdienstleister in Deutschland, hat gestern mit einem Festakt die Fertigstellung des neuen RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt

als Versorgungsmodell der Zukunft für den ländlichen Raum gefeiert. Prävention, ambulante und stationäre medizinische Behandlung, Rehabilitation, Gesundheitsförderung sind Eckpfeiler des Zukunftskonzepts. Kurze Kommunikationswege und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die die Grenze zwischen ambulanter und stationärer Versorgung überwindet, vereinfachen und beschleunigen den Behandlungsprozess. Stephan Holzinger, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG, und Prof. Dr. Bernd Griewing, Vorstand Medizin, begrüßten unter den zahlreichen Gästen den Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.

"Der Campus Bad Neustadt ist der Prototyp für eine völlig neu gedachte sektorenübergreifende Versorgung der Patienten, die in Deutschland überfällig erscheint. Neue Versorgungskonzepte für - völlig zurecht - anspruchsvoller gewordene Patienten sind gefragt, nicht nur, aber vor allem auch im ländlichen Raum, der vor besonderen sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen steht. Die heutige Agilität des Unternehmens ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um in einem sehr komplex gewordenen Wettbewerbsumfeld bestehen zu können", sagte Stephan Holzinger, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG.

Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hob in seiner Rede hervor: "Über dem Medizinstandort Bayern leuchtet ab heute ein neuer Stern! Der neue Campus Bad Neustadt steht für moderne Spitzenmedizin und Zukunftstechnologie, er setzt Maßstäbe für die beste Gesundheitsversorgung der Menschen in ganz Unterfranken. Vorsorge, Behandlung, Reha und Pflege gehen eindrucksvoll Hand in Hand - zum Wohl der Patienten. Ich gratuliere allen, die dieses wichtige Projekt ermöglicht haben, von dem nicht nur die Region Bad Neustadt, sondern Nordbayern insgesamt profitieren wird."

Campus Bad Neustadt - Enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Medizin

Auf dem bestehenden Klinikgelände hat die RHÖN-KLINIKUM AG nach 3 Jahren den 1. Bauabschnitt eines hochmodernen Gesundheitscampus errichtet, der den Patienten ganzheitlich denkt und sich an den wachsenden Herausforderungen der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum orientiert. Die Investitionen am Standort belaufen sich insgesamt auf rund 250 Mio. Euro, die aus Eigenmitteln finanziert werden. Damit wird auch ein richtungsweisendes neues integriertes IT-Konzept zum Nutzen unserer Patienten umgesetzt.

Das Zentrum für klinische Medizin (ZkM) ist das größte Neubauobjekt auf dem Gelände. Es fasst einen Großteil der bestehenden Kliniken Bad Neustadts unter einem Dach zusammen. Die Kliniken decken die zentralen Bereiche der medizinischen Grundversorgung sowie sehr komplexe und schwierige Krankheitsfälle im Bereich der Herzmedizin, der Neurologie und der orthopädischen Chirurgie ab. In dem größten Klinikumzug der Unternehmensgeschichte wird die im Innenstadtbereich von Bad Neustadt ...

