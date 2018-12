Die Deutsche Bank ist womöglich tiefer in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt als bislang gedacht. Das berichtete am Mittwoch zumindest die Financial Times (FT). Im Gespräch mit CNBC ist Finanzvorstand James von Moltke derweil in die Offensive gegangen. Die Aktie kann sich am Freitagmoren etwas von ihrem neuen Rekordtief erholen.

Den vollständigen Artikel lesen ...