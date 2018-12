Die Achterbahnfahrt bei Aphria geht weiter. Nachdem Hindenburg Research mit Quintessential Capital Management (QCM) einen Short-Report auf den Cannabis-Player veröffentlicht hatte, ist das beschuldigte Unternehmen selbst in die Offensive gegangen. Am Donnerstag legten die Leerverkäufer mit einem zweiten Bericht nach. Mit einer weiteren Pressemitteilung konnte Aphria jedoch eine charttechnische Gegenreaktion von 50 Prozent an der Börse in Toronto einleiten.

