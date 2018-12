Am dritten tiefroten Verlusttag in Folge krachten die Kurse gestern ungebremst erst unter die 11.000er-, dann unter die 10.900er- und am dicken Ende auch unter die 10.800er-Marke. Die konnte per Tagesschluss zwar gerade so zurückerobert werden, als neues Jahrestief bleiben nun aber vorerst 10.762 Punkte stehen. Und der größte Tagesverlust seit dem BREXIT-Referendum im Juni 2016. Dennoch besteht etwas Hoffnung:

