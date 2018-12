FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im frühen Handel bereits wieder nach unten. Das Plus aus dem späten Geschäft am Donnerstag ist zur Hälfte wieder verschwunden. "Jede Erholung wird momentan für Verkäufe genutzt", so ein Marktteilnehmer. Aber auch die Kursverluste bei Fresenius und FMC bremsten eine kräftigere Kurserholung am deutschen Aktienmarkt aus. Wichtig sei, dass das Vortagestief bei 10.755 Punkten nicht unterschritten werde.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 64 auf 10.873 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.934 und das Tagestief bei 10.861,5 Punkten. Umgesetzt wurden rund 5.400 Kontrakte.

