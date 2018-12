Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius Medical Care (FMC) nach erstmals veröffentlichten Unternehmensprognosen für 2019 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 84,20 Euro belassen. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe sei eine Überraschung angesichts der jüngsten Prognosekürzung für 2018 und der ursprünglichen Absicht des Dialyseanbieters, die Ziele erst nach Abschluss der NxStage-Übernahme bekanntzugeben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. So wie er die Pressemeldung von FMC verstehe, sei in der 2019er-Prognose von FMC NxStage noch nicht enthalten./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-12-07/09:29

ISIN: DE0005785802