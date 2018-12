Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe in Hinblick auf das Pharmageschäft des Konzerns kaum positiven Neuigkeiten gebracht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen seien die Vorzeichen für das Agrargeschäft für das kommenden Jahr recht gut und die Wachstumsziele für 2019 erschienen gut abgesichtert. Mittelfristig ist der Experte hier aber etwas zurückhaltender./mf/mis Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-12-07/09:42

ISIN: DE000BAY0017