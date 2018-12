Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe das Vertrauen in die Aktie erhöht, schrieb Analyst Tim Race in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mögliche Aktienrückkäufe seien eine der geeigneten Maßnahmen dazu./mf/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-12-07/10:10

ISIN: DE000BAY0017