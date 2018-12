Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: blockescence plc - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu blockescence plc Unternehmen: blockescence plc ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 14.12.2018 Kursziel: 1,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.10.2018 (Rating Buy) Analyst: Peter Thilo Hasler Verwässerung aus Kapitalerhöhung vernachlässigbar blockescence führt kurzfristig eine wertpapierprospektfreie Kapitalerhöhung durch. Der sich aus der Kapitalerhöhung ergebende Bruttoemissionserlös von EUR 0,675 Mio. soll zur Finanzierung von Working Capital-Bedürfnissen genutzt werden. Aufgrund des nur geringen Emissionsvolumens ist der aus der Kapitalerhöhung entstehende Verwässerungseffekt auf das Ergebnis bzw. den Buchwert je Aktie sowie die Eigenkapitalrendite in den folgenden Jahren vernachlässig-bar. Bereits am Dienstag wurde bekannt, dass die vollkonsolidierte Tochter gamigo in den vergangenen zwölf Monaten (LTM) Umsätze von EUR 42,5 Mio. und ein EBITDA von EUR 9,2 Mio. (2017: EUR 7,0 Mio.) erzielt hat. Für blockescence sehen wir damit unsere Gesamtjahresprognosen von EUR 33,3 Mio. (Umsatz 2018e) bzw. EUR 6,8 Mio. (EBITDA 2018e) als gut erreichbar an. Nach Anpassung der Aktienstückzahlen bestätigen wir unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Zwölfmonats-Kursziel von EUR 1,70 je Aktie. Nach der deutlichen Outperformance der Aktie (+9,2% vs. DAX -16,7% LTM) und einem von uns erwarteten Kurs-steigerungspotenzial von 44,1% bekräftigen wir unser BuyRating für die blockescence-Aktien. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17373.pdf Kontakt für Rückfragen Susanne Hasler, Equity Analyst +49 (89) 744 35 58/ +49 (176) 24 60 52 66 susanne.hasler@sphene-capital.de Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 744 35 58/ +49 (176) 62 11 87 36 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

December 07, 2018 03:42 ET (08:42 GMT)