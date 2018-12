Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 20 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Angesichts der Rezessionsrisiken sei eine gewisse Vorsicht im Sektor der zyklischen Investitionsgüter angebracht, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das organische Wachstum dürfte sich von sieben Prozent in diesem auf zwei Prozent im kommenden Jahr abschwächen. Anleger sollten Werte mit ungünstiger Bilanz wie beispielsweise Thyssenkrupp meiden./mf/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007500001