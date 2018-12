Die Woche hatte noch positiv begonnen, am Donnerstag rutsche der DAX jedoch deutlich ab. Jerry Paul von GKFX wirft einen Blick auf die Faktoren, die den DAX unter die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten gedrückt haben. Wie sich das charttechnische Bild beim Leitindex gerade darstellt und was in der kommende Woche besonders wichtig werden dürfte, erklärt er im Interview.