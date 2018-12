Die Commerzbank hat Knorr-Bremse nach der Bekanntgabe eines Zukaufs auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Geschäftsbereich Lenksysteme für Nutzfahrzeuge von Hitachi, den der Bremsenspezialist in Asien übernimmt, passt strategisch gut und stärke die Position in einem wichtigen Markt, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem zeige der Schritt, dass das Unternehmen willens ist, attraktive Übernahmeziele zu finden./ck/mis Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-12-07/10:20

ISIN: DE000KBX1006