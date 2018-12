Die Commerzbank hat Puma SE nach einem Bericht im "Handelsblatt" zum Wachstum des Sportartikelherstellers in letzter Zeit auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Euro belassen. Die Aussagen von Vorstandschef Björn Gulden entsprächen den bereits früher gemachten, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Puma sei in einem wachsenden Markt mit einem verbesserten Marken-Image präsent und sollte inzwischen die klare Nummer drei im globalen Sportmarkt sein, resümierte er./ck/mis Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-12-07/10:21

ISIN: DE0006969603