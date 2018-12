FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf am Vortag sind die Börsen in Europa mit Erholungsgewinnen in den Freitag gestartet. Rückenwind kommt von der Wall Street. Dort kam es nach anfänglichen starken Verlusten zu einer Erholung auf breiter Front, die Nasdaq-Indizes schafften es am Ende sogar noch ins Plus. Zunächst etwas in den Hintergrund geraten ist der US-chinesische Handelsstreit, der am Vortag mit der Festnahme der Finanzchefin von Huawei eine neue brisante Komponente erhalten hat.

Der DAX legt um 0,8 Prozent auf 10.894 Punkte zu, nachdem er am Donnerstag auf ein Zweijahrestief und wieder unter 11.000 Punkte gefallen war. Der Euro-Stoxx-50 liegt bei 3.081 Zählern, rund 1,1 Prozent höher als am Vortag. Dass in Deutschland die Produktion im Oktober überraschend schwächer als erwartet ausgefallen ist, belastet zunächst nicht. Etwas gebremst wird der DAX im Vergleich zum Euro-Stoxx-50 aber von kräftigen Kursverlusten bei Fresenius und FMC.

Ausgelöst wurde der Stimmungswandel in den USA von Spekulationen über einen weniger aggressiven Zinserhöhungskurs in den USA. Berichten zufolge erwägen Repräsentanten der US-Notenbank eine neue Grundhaltung des "Abwartens", nachdem die wahrscheinliche Zinsanhebung im Dezember über die Bühne ist. US-Notenbanker Bostic sieht die Zinsen "in Rufweite" des angestrebten neutralen Niveaus, was in die gleiche Kerbe schlägt.

Von der Commerzbank heißt es dazu, dass der Markt bis Ende 2019 derzeit nur noch 1,7 Zinsschritte, einen recht sicheren und einen weiteren mit 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, erwarte. Selbst für die Entscheidung am 19. Dezember sei sich der Markt nicht mehr sicher. Ein Zinsschritt werde nur noch mit gut 70 Prozent erwartet.

Vor diesem Hintergrund kommt den US-Arbeitsmarktdaten für November, die am Nachmittag berichtet werden, erhöhte Aufmerksamkeit zu. Insbesondere die Lohnkomponente dürfte dabei genau abgeklopft werden. Am Vortag hatten die neuesten Beschäftigungszahlen im Privatsektor der USA leicht enttäuscht.

Fresenius enttäuscht erneut

Für eine neuerliche Enttäuschung sorgt Fresenius. Das DAX-Unternehmen befürchtet, die Mittelfristziele zu verfehlen. Hier dürften nun analystenseitig Anpassungen nötig werden, heißt es im Handel mit Blick auf die bislang kursierenden Schätzungen. Die Aktie verliert im frühen Handel rund 10 Prozent an Wert.

Der Kurs der ebenfalls zum DAX gehörenden Tochter FMC büßt 6 Prozent ein. Das Dialyseunternehmen rechnet 2019 mit einem "soliden Umsatzwachstum" auf vergleichbarer Basis, beim Konzernergebnis soll das Niveau von 2018 erreicht werden. Hier sei die Markterwartung zuletzt noch von einem kleinen einstelligen Plus ausgegangen, heißt es dazu im Handel.

Im TecDAX liegen Carl Zeiss nach anfänglichen deutlichen Gewinnen inzwischen wieder auf Vortagesniveau nach der Vorlage der Geschäftszahlen 2017/18. Positiv wird im Handel gewertet, dass die Gewinnmarge leicht auf 15,4 Prozent gesteigert werden konnte. Carl Zeiss will für das Geschäftsjahr 2017/18 die Dividende konstant halten.

Ölpreise weiter auf dem Weg nach unten

Aktien aus dem Öl- und Gassektor legen um 1,5 Prozent zu, Rohstoffaktien im Schnitt um l,1 Prozent. Im Fokus steht das Treffen der Ölförderländer in Wien. Zuletzt kamen wieder Zweifel auf, dass dort eine Förderkürzung beschlossen wird, nachdem es zuvor noch danach aussah, als sei nur noch das Ausmaß der Senkung umstritten. So oder so dürfte im Tagesverlauf eine Entscheidung dazu fallen. Die Ölpreise erholen sich von den frühen Tagestiefs und liegen kaum verändert. Brentöl verbilligt sich leicht auf 59,94 Dollar je Barrel. Anfang Oktober hatte es noch 85 Dollar gekostet.

Positiv für Halbleiteraktien werden im Handel die Zahlen zum vierten Quartal wie auch der Ausblick des US-Halbleiterunternehmens Broadcom gewertet. Für die kommenden Monate ist das Unternehmen beim Umsatz optimistischer als die Markterwartung, was die jüngst eingetrübte Stimmung für den Sektor aufhellen dürfte. Der Stoxx-Technologieindex ist mit eine Plus von 1,9 Prozent bislang Tagessieger. Die Aktie von Infineon notiert 1,5 Prozent im Plus und Siltronic und Aixtron jeweils rund 2,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.079,33 1,10 33,39 -12,10 Stoxx-50 2.841,86 1,24 34,90 -10,55 DAX 10.894,46 0,77 83,48 -15,66 MDAX 22.823,39 1,67 375,64 -12,89 TecDAX 2.549,13 1,75 43,78 0,79 SDAX 10.124,33 1,10 109,92 -14,83 FTSE 6.806,07 1,52 102,02 -9,96 CAC 4.843,68 1,32 63,23 -8,83 Bund-Future 163,34 0,09 4,58 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:16 Mi, 18:01 % YTD EUR/USD 1,1379 +0,02% 1,1332 1,1350 -5,3% EUR/JPY 128,39 +0,12% 128,07 128,39 -5,1% EUR/CHF 1,1298 +0,05% 1,1304 1,1324 -3,5% EUR/GBP 0,8920 +0,20% 0,8913 0,8904 +0,3% USD/JPY 112,83 +0,09% 113,03 113,11 +0,2% GBP/USD 1,2756 -0,20% 1,2713 1,2747 -5,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,64 -0,01 Deutschland 10 J. 0,24 0,24 -0,19 USA 2 Jahre 2,75 2,76 0,86 USA 10 Jahre 2,88 2,88 0,47 Japan 2 Jahre -0,14 -0,16 0,00 Japan 10 Jahre 0,06 0,05 0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,55 51,49 +0,1% 0,06 -10,7% Brent/ICE 59,97 60,06 -0,1% -0,09 -4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.240,99 1.237,77 +0,3% +3,22 -4,8% Silber (Spot) 14,53 14,47 +0,5% +0,07 -14,2% Platin (Spot) 790,00 789,00 +0,1% +1,00 -15,0% Kupfer-Future 2,76 2,74 +0,5% +0,01 -17,8%

