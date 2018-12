Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Nebelhornbahn-AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Nebelhornbahn-AG Unternehmen: Nebelhornbahn-AG ISIN: DE0008271107 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 43,50 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Großprojekts ??zErneuerung Nebelhorn-Hauptbahn"; Strategie zur Erhöhung der Beförderungsqualität sowie der Erschließung weiteren Wachstumspotenzials kann nun umgesetzt werden Die Nebelhornbahn-AG hat am 30. Oktober 2018 den erfolgreichen Abschluss der geplanten Kapitalerhöhung bekannt geben. Im Zuge der Kapitalerhöhung wurden sämtliche 338.000 angebotenen neuen Aktien gegen Bareinlage bei bestehenden Aktionären sowie neuen Investoren erfolgreich platziert. Durch die Platzierung der neuen Aktien sind dem Unternehmen ca. 9,6 Mio. EUR (Bruttoemissionserlös) an liquiden Mitteln zugeflossen. Infolge der Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 2.704.000 Euro erhöht (zuvor: 2.028.000 Euro), eingeteilt in 1.352.000 Aktien (zuvor: 1.014.000 Aktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,00 EUR je Aktie. Die von Investoren eingeworbenen Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung der Erneuerung der Nebelhorn-Hauptbahn vom Tal über die Mittelstation Seealpe bis zur Station Höfatsblick dienen. Geplant ist hierbei der Bau einer 2-Seil Umlaufbahn mit 10er Kabinen. Hintergrund des Großprojektes ist die vom Unternehmen anvisierte Erhöhung der Beförderungsqualität sowie Beförderungsleistung der Hauptbahn (Siehe zur Mittelverwendung auch unser Vorstandsinterview vom 27.09.2018 unter: http://www.more-ir.de/d/16997.pdf). Laut Unternehmensangaben sollen die technischen und genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau der Bahn voraussichtlich im Winter 2018/19 vorliegen. Mit dem Bau der Bahn soll planmäßig in 2019 begonnen werden. Unseres Erachtens nach stellt der positive Abschluss der Kapitalerhöhung einen ersten wichtigen Meilenstein des Großprojektes ??zErneuerung Nebelhorn-Hauptbahn" dar, welcher erfolgreich erreicht wurde. Mithilfe der erfolgreichen Kapitalerhöhung kann die vom Unternehmen verfolgte Qualitätsoffensive im Hinblick auf die Beförderungsqualität sowie -leistung der Hauptbahn nun umgesetzt werden. Zudem wird durch diese strategische Maßnahme zusätzliches Wachstumspotenzial erschlossen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Einschätzung sowie unsere Prognosen zum Unternehmen. Auf Basis unserer bisherigen (unveränderten) Schätzungen sowie eines durch die Kapitalerhöhung leicht höheren Verwässerungseffektes als zunächst erwartet, beträgt der Unternehmenswert (auf Basis 2019) gemäß unseres DCF-Modells 43,50 EUR je Aktie (zuvor: 45,12 EUR ). Basierend auf dem aktuellen Kursniveau vergeben wir weiterhin das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17377.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 07.12.18 (09:26 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 07.12.18 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

