Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 33 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Eine mögliche milde Rezession - die nicht sein Basisszenario sei - könnte die Aktie bis in den Bereich von 20 Euro drücken, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für längerfristig orientierte Investoren biete der Wert mit Blick auf die Schätzungen für 2021 und 2022 jedoch Potenzial. Die Zielsenkung begründete der Experte mit einer steigenden Steuerquote und etwas eingetrübten Konjunkturperspektiven./mf/mis Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-12-07/10:32

ISIN: DE0005552004