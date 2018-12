Die Aktien von Lithium- und Kobaltexplorern haben ein äußerst schwaches Jahr hinter sich. Auf der Finanzierungsseite scheint es aber kaum Probleme zu geben. Im Gegenteil: Die Ausgaben für Explorationen nehmen deutlich zu. Dies gilt auch für Gold und Basismetalle.

Batterieboom sorgt für Budgetwachstum

Die Budgets für Explorationsprojekte bei den Nichteisenmetallen nehmen zu. Demnach sind diese binnen eines Jahres um 19 Prozent auf den Rekordwert von 10,1 Mrd. Dollar gestiegen. Das geht aus einer Studie von S&P Global Market Intelligence hervor. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, dass die Ausgaben für die Entwicklung neuer Rohstoffprojekte steigen. Bei den Junior Explorern sieht S&P ein überproportionales Plus von 35 Prozent in den Budgets. Bemerkenswert ist die Entwicklung bei Projekten in den Bereichen Lithium und Kobalt. Hier macht sich die stärkere Nachfrage aus der Batterieindustrie deutlich bemerkbar. Seit dem Jahr 2005 haben sich die Budgets in diesem Bereich verfünffacht. ...

