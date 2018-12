Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Antikörper Tremfya habe sich in einer aktuellen Studie gegenüber dem Konkurrenzprodukt Cosentyx von Novartis als überlegen erwiesen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies impliziere positive Erwartungen an die Lizenzeinnahmen./ajx/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-12-07/11:19

ISIN: DE0006632003