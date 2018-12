Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC von 24,00 auf 22,00 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung blieb mit "Buy" unverändert.

Eine Investorenveranstaltung bestätigte den Erste-Analysten zufolge ihren guten Eindruck: "FACC bleibt eine der interessantesten Aktien in Österreich. Die Luftfahrtindustrie wird in den nächsten 20 Jahren durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr wachsen und FACC ist hier sehr gut positioniert", schreibt Christoph Schultes in der aktuellen Studie über die FACC-Papiere.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die Erste Group 0,77 für das Geschäftsjahr 2018/19, 0,98 Euro für 2019/20 und 1,43 Euro für 2020/21. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,20 Euro (2018/19), 0,30 Euro (2019/20) und 0,40 Euro (2020/21).

Am Freitag notierten die FACC-Titel am Vormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,99 Prozent bei 14,24 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN: AT00000FACC2