Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius SE angesichts der zweiten Gewinnwarnung innerhalb weniger Monate auf "Sell" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Investoren dürften sich Sorgen machen über die Wachstumsraten in den drei großen Geschäftsbereichen, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt, dass die Konsensschätzungen bis zum Jahr 2021 um bis zu 15 Prozent sinken könnten./tih/ajx Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-12-07/11:52

ISIN: DE0005785604