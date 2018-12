Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG von 46 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Softwarekonzern gebe es kurzfristig zuviele Unsicherheiten, die er nun mit einem höheren Abschlag in seinem Bewertungsmodell einbeziehe, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf offene strategische Details unter dem neuen Konzernchef Sanjay Brahmawar./tih/ajx Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-12-07/11:54

ISIN: DE000A2GS401